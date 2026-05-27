Il commissario tecnico Ronald Koeman ha annunciato la lista definitiva di 26 calciatori convocati dai Paesi Bassi per i Mondiali 2026, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. La selezione include i giocatori scelti e le decisioni su Koopmeiners. La rosa ufficiale è stata comunicata senza ulteriori dettagli su eventuali esclusioni o motivazioni specifiche. La lista è ora definitiva e pronta per la fase finale del torneo.

Il commissario tecnico Ronald Koeman ha ufficializzato la lista definitiva dei 26 calciatori convocati dai Paesi Bassi per i Mondiali 2026, la rassegna iridata in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. La selezione, riportata dalle principali agenzie di stampa sportive, ricalca l’ossatura storica della Nazionale arancione ma non manca di presentare alcune esclusioni destinate a far discutere i media e gli appassionati. La spedizione oltreoceano punterà sulla leadership dei senatori storici del gruppo, che hanno superato i rispettivi problemi fisici accusati negli ultimi mesi della stagione per mettersi a completa disposizione del selezionatore in vista dell’esordio nella competizione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - I convocati dell’Olanda per il Mondiale 2026: le scelte ufficiali di Koeman e la decisione su Koopmeiners

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