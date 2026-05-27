Bianca Balti ha raccontato di aver vissuto un episodio in cui si è sentita maleducata e imbarazzata a causa di un comportamento di Kim Kardashian. La modella ha detto di essere rimasta molto male e di aver desiderato piangere durante l'incontro. La sua esperienza si inserisce in un contesto di incontri con figure pubbliche, in cui ha deciso di non seguire la regola di incontrare i propri idoli.

“Non incontrare mai i tuoi eroi” è una regola non scritta che la top model Bianca Balti ha testato a proprie spese. La delusione generata dallo scontro tra l’aspettativa e la realtà si è materializzata durante il suo secondo incontro con Kim Kardashian, un episodio che l’ha spinta a ripromettersi di non chiedere mai più una fotografia a un personaggio famoso. A svelare i dettagli dell’accaduto è stata la stessa Balti, ospite del podcast “ Non lo faccio x moda ” condotto da Giulia Salemi. Il primo incontro e i complimenti. Il rapporto tra le due donne era iniziato sotto i migliori auspici. Il primo contatto è avvenuto durante un evento firmato Dolce & Gabbana, occasione in cui l’imprenditrice statunitense si era mostrata cordiale e disponibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “KIm Kardashian? E’ stata maleducatissima con me, volevo piangere. Ci sono rimasta male, mi sono sentita imbarazzata”: la confessione di Bianca Balti

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Al primo incontro: È stata super carina. Ci siamo fatte una foto e mi sono complimentata con lei #BiancaBalti #KimKardashian x.com

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