Da un primo incontro definito «super carino» a un momento che, invece, le avrebbe lasciato addosso forte imbarazzo. È l’aneddoto raccontato da Bianca Balti durante “Non lo faccio x moda”, il podcast di Giulia Salemi, dove la modella italiana ha ricordato due episodi vissuti con Kim Kardashian. Nel racconto, Bianca Balti spiega di aver incontrato per la prima volta Kim durante un evento di Dolce & Gabbana, conservando un ricordo molto positivo. “Era stata super carina, ci siamo fatti una foto e le avevo fatto i complimenti perché avevo visto i suoi figli alla sfilata ed erano molto educati», ha raccontato. Qualche mese dopo, però, sarebbe avvenuto un secondo incontro, sempre durante un altro evento del brand italiano, ma con un esito completamente diverso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Mi veniva da piangere”: Bianca Balti racconta il retroscena su Kim Kardashian

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Mia figlia mi odia con Bianca Balti

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