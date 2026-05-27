La Corea del Nord ha ripreso a lanciare missili verso il Mar Giallo dopo più di un mese di inattività. Il test di ieri non rappresenta un episodio isolato, ma parte di una serie di esercitazioni militari. Le autorità non hanno fornito dettagli sui tipi di missili o sulla frequenza dei lanci recenti. La ripresa delle esercitazioni arriva in un momento di tensione nella regione, senza comunicazioni ufficiali sul motivo di questa attività militare.

La Corea del Nord è tornata a lanciare missili dopo oltre un mese di pausa apparente, ma il test effettuato ieri non è stato un episodio isolato né una semplice dimostrazione di forza. Dietro il lancio di diversi proiettili verso il Mar Giallo – tra cui almeno un missile balistico a corto raggio – si intravede infatti una trasformazione più profonda della competizione strategica nella penisola coreana. Una competizione che oggi ruota sempre più attorno alla deterrenza avanzata, al dominio subacqueo e alla modernizzazione tecnologica degli arsenali. Secondo l’agenzia statale nordcoreana Kcna, il test ha riguardato un nuovo sistema di lancio missilistico leggero polivalente, missili da crociera tattici e razzi guidati a gittata estesa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Kim è tornato a testare missili verso il Mar Giallo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kim sta cambiando tutto: nuove armi e test militari

Notizie e thread social correlati

“È tornato a lanciare missili”: cosa c'è dietro al misterioso test di KimLa Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missili balistici a corto raggio e altri vettori non identificati nel Mar Giallo.

Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar OrientaleLa Corea del Nord ha lanciato più missili balistici a corto raggio verso il Mar Orientale, secondo quanto comunicato dall’esercito sudcoreano.

Temi più discussi: Dopo un mese di pausa | Kim è tornato a testare missili verso il Mar Giallo; Nuova provocazione di Kim, lancio di missili sul Mar Giallo; Kim testa i missili verso il Mar Giallo e intanto la Corea del Sud annuncia il sottomarino nucleare; Seul: Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar Giallo.

Kim torna a testare missili verso il Mar Giallo mentre Seoul accelera sui sottomarini nucleariIl lancio nordcoreano segna un’ulteriore evoluzione della competizione strategica nella penisola. Dietro i test si rafforza una dinamica di deterrenza reciproca sempre più centrata su capacità avanzat ... linkiesta.it

È tornato a lanciare missili: cosa c'è dietro al misterioso test di KimLa Corea del Nord ha effettuato un test missilistico dopo un mese di silenzio. Ecco per quale motivo ... msn.com