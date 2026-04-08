Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar Orientale

La Corea del Nord ha lanciato più missili balistici a corto raggio verso il Mar Orientale, secondo quanto comunicato dall’esercito sudcoreano. I test sono stati effettuati in rapida successione e sono stati rilevati da sistemi di sorveglianza militare della regione. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata sulle caratteristiche tecniche o sul numero esatto di missili coinvolti.

Diversi missili balistici a corto raggio lanciati dalla Corea del Nord verso il Mar Orientale, come confermato dall’esercito sudcoreano. I lanci, avvenuti dalla zona di Wonsan, nel nord della Corea del Nord. I missili hanno percorso circa 240 chilometri. Si tratta del quarto lancio confermato di missili balistici da parte di Pyongyang nel 2026. Le autorità sudcoreane continuano a mantenere alta la vigilanza, in collaborazione con gli Stati Uniti, contro eventuali nuove azioni promosse dalla Corea del Nord. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar Orientale Leggi anche: Corea del Nord lancia altri due missili balistici verso il Mar del Giappone, cos'ha in mente Kim Jong-un Leggi anche: Corea del Nord lancia missili balistici verso il Giappone, resta alta la tensione tra Kim Jong-un e Seul Corea del Nord lancia un missile verso il Mar del Giappone Temi più discussi: Seul: Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato; La Corea del Nord lancia diversi missili verso il Mar Cinese Orientale; La Corea del Nord lancia missili balistici: Pyongyang gela le speranze diplomatiche di Seul; Kim e la figlia tra i cuccioli: a Hwasong la propaganda di una Corea del Nord moderna. Nord Corea lancia missili balistici verso il Mar OrientaleSeul (Corea del Sud), 8 apr. (LaPresse) - Diversi missili balistici a corto raggio lanciati dalla Corea del Nord verso il Mar Orientale, ... stream24.ilsole24ore.com Corea del Nord lancia missili balistici verso il Giappone, resta alta la tensione tra Kim Jong-un e SeulLa Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar del Giappone per pressare Corea del Sud e Stati Uniti. Perché c'entrano Cina e Russia ... virgilio.it Wang Yi visiterà la Corea del Nord L'8 aprile, il Ministero degli Esteri cinese ha annunciato che, in relazione alla visita del Ministero degli Esteri della Corea del Nord, tra il 9 e il 10 aprile, il membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e ministro d - facebook.com facebook Corea del Nord: la figlia di Kim Jong-un è stata scelta come futura leader secondo l’intelligence di Seul x.com