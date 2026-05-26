È tornato a lanciare missili | cosa c' è dietro al misterioso test di Kim
La Corea del Nord ha effettuato un nuovo lancio di missili balistici a corto raggio e altri vettori non identificati nel Mar Giallo. Il test è stato annunciato dalle autorità nordcoreane senza dettagli specifici sulla quantità o le caratteristiche tecniche dei vettori. Il lancio si inserisce in una serie di esercitazioni militari condotte recentemente dal paese. Nessuna dichiarazione ufficiale ha spiegato le motivazioni o gli obiettivi del nuovo test.
La Corea del Nord è tornata a mostrare i muscoli con un nuovo lancio di missili balistici a corto raggio e altri vettori non meglio identificati verso il Mar Giallo. Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore congiunto sudcoreano (JCS), il test è avvenuto dalla zona di Jongju, nella provincia di Pyongan Settentrionale, nel nord-ovest del Paese. Almeno uno dei missili avrebbe percorso circa 80 chilometri prima di cadere in mare. Si tratta dell’ottavo test balistico effettuato da Pyongyang dall’inizio dell’anno e del primo dopo quello del 19 aprile, quando il governo nordcoreano aveva annunciato di aver sperimentato una nuova variante del missile balistico a corto raggio Hwasong-11D. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
PERCHÈ i MISSILI IPERSONICI FANNO COSÌ PAURA nelle guerre di oggi
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