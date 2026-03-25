Papardo nel caos | sistemi informatici paralizzati dagli hacker assistenza comunque garantita

Un attacco informatico ha colpito l’Azienda Ospedaliera Papardo, causando il blocco dei sistemi informatici. Al risveglio, il personale sanitario e amministrativo ha trovato terminali inattivi e accessi negati, mentre il database principale e il sistema di prenotazioni sono risultati fuori uso. Nonostante i problemi tecnici, l’assistenza ai pazienti è continuata, anche se con modalità alternative.

Un attacco informatico ha gettato da ieri nel caos l’Azienda Ospedaliera Papardo. Al risveglio, medici, infermieri e personale amministrativo si sono trovati di fronte a terminali bloccati, accessi negati e database inattivi, con il cuore del sistema di prenotazioni – il SovraCup – fuori uso per ore. Le prenotazioni per visite e prestazioni tra ospedali e centri privati convenzionati sono state immediatamente compromesse, creando disagi nella gestione quotidiana dei pazienti. L’ospedale, guidato da Catena Di Blasi, ha reagito immediatamente attivando il piano di sicurezza informatica e affidando il ripristino dei dati a un responsabile di Cyber Security. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Papardo nel caos: sistemi informatici paralizzati dagli hacker, assistenza comunque garantita Articoli correlati Attacco hacker all’Università La Sapienza: colpiti i sistemi informatici dell’ateneo, Infostud bloccatoRoma, 2 febbraio 2026 – Un attacco informatico di tipo ransomware ha colpito l’Università La Sapienza di Roma, causando il blocco di diversi sistemi... Leggi anche: Organizzazione criminale svuotava i conti correnti mediante l’accesso abusivo a sistemi informatici