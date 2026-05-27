Kevin Davinder Gianbattista e Mirjan | quattro morti sulla stessa strada
Quattro persone sono decedute in incidenti stradali avvenuti sulla stessa strada. Tra le vittime ci sono un uomo di 24 anni che guidava una moto e altre tre persone coinvolte in diversi incidenti. La strada ha registrato più decessi nel tempo, rendendo necessario il monitoraggio delle condizioni di sicurezza. Le autorità stanno analizzando i dati per valutare eventuali interventi o misure di sicurezza aggiuntive.
Il povero Kevin Bonetti, morto in moto a soli 24 anni, è purtroppo l'ennesima vittima di un tratto stradale che se definire "maledetto" rischia di essere un po' esagerato, non può essere considerato perlomeno parecchio sfortunato. Siamo sulla Strada provinciale 469 a Capriolo, in quella stessa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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