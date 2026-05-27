Kevin Davinder Gianbattista e Mirjan | quattro morti sulla stessa strada

Notizia in breve

Quattro persone sono decedute in incidenti stradali avvenuti sulla stessa strada. Tra le vittime ci sono un uomo di 24 anni che guidava una moto e altre tre persone coinvolte in diversi incidenti. La strada ha registrato più decessi nel tempo, rendendo necessario il monitoraggio delle condizioni di sicurezza. Le autorità stanno analizzando i dati per valutare eventuali interventi o misure di sicurezza aggiuntive.