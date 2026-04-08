Si è svolta una camminata solidale per celebrare i 50 anni di attività di una organizzazione di volontariato. L’iniziativa ha coinvolto numerose persone che hanno attraversato vari punti della città, luoghi in cui quotidianamente si offrono accoglienza e ascolto a individui in condizioni di vulnerabilità e marginalità. L’evento ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla presenza e il lavoro di questa organizzazione nel territorio.

L’INIZIATIVA. Tutti in cammino con la Caritas, alla scoperta dei luoghi della città che ogni giorno accolgono e danno speranza e ascolto a persone in stato di fragilità e di grave marginazione. Il ricavato dalle iscrizioni sarà interamente devoluto per la realizzazione (attualmente in corso) dei due nuovi dormitori Caritas, in via Maglio del Lotto e in via Conventino. «Il tema della strada è fondamentale per me. Gesù scelto due simboli: la casa e la strada. È il luogo in cui incontri tutti e per molti fratelli e sorelle che incontriamo ogni giorno nei nostri servizi è il luogo fondamentale della vita, per loro la strada è casa». Durante la conferenza sono stati presentati i tre percorsi della camminata, da 5 (interamente accessibile anche per le persone in carrozzina e alle famiglie), 10 e 18 chilometri, ciascuno con le proprie tappe. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Sulla stessa strada», una camminata solidale per i 50 anni di Caritas

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«Sulla stessa strada», una camminata solidale per i 50 anni di CaritasTutti in cammino con la Caritas, alla scoperta dei luoghi della città che ogni giorno accolgono e danno speranza e ascolto a persone in stato di fragilità e di grave marginazione. ecodibergamo.it

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Tutti in cammino con la Caritas, alla scoperta dei luoghi della città che ogni giorno accolgono e danno speranza e ascolto a persone in stato di fragilità e di grave marginazione. x.com