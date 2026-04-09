Sulla stessa strada | una camminata per celebrare i 50 anni di Caritas

In occasione del cinquantesimo anniversario della sua istituzione, una organizzazione umanitaria ha annunciato una camminata non competitiva prevista per domenica 19 aprile. L’evento, chiamato “Sulla stessa strada”, si svolgerà a Bergamo e coinvolgerà i partecipanti in un percorso a piedi per celebrare questo traguardo significativo. La manifestazione mira a coinvolgere la comunità locale e a ricordare il percorso compiuto in cinque decenni di attività.

Bergamo. In occasione del 50° anniversario della sua fondazione, Caritas presenta “Sulla stessa strada”, una camminata non competitiva in programma domenica 19 aprile. Un’iniziativa aperta a tutti che unisce sport, solidarietà e scoperta dei luoghi dove ogni giorno si costruiscono relazioni, ascolto e speranza. L’evento è stato presentato mercoledì mattina al dormitorio Galgario. Tra i percorsi previsti – da 5, 10 e 18 chilometri – con partenza dal parco Ermanno Olmi e arrivo a piazzale Alpini. Tracciati pensati per coinvolgere partecipanti di tutte le età e livelli di preparazione, attraversando le vie di Bergamo e conducendo in luoghi simbolo dell’impegno sociale cittadino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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«Sulla stessa strada», una camminata solidale per i 50 anni di CaritasTutti in cammino con la Caritas, alla scoperta dei luoghi della città che ogni giorno accolgono e danno speranza e ascolto a persone in stato di fragilità e di grave marginazione. ecodibergamo.it

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Tutti in cammino con la Caritas, alla scoperta dei luoghi della città che ogni giorno accolgono e danno speranza e ascolto a persone in stato di fragilità e di grave marginazione. - facebook.com facebook

Tutti in cammino con la Caritas, alla scoperta dei luoghi della città che ogni giorno accolgono e danno speranza e ascolto a persone in stato di fragilità e di grave marginazione. x.com