Muore quarantenne nell’incidente fra la sua moto e un furgone | tragedia sulla provinciale

Un uomo di 41 anni ha perso la vita in un incidente che si è verificato nella mattina di sabato 9 maggio lungo la strada provinciale Vicarese, nel territorio comunale di Vicopisano, in provincia di Pisa. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto una motocicletta e un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di verifiche.

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Vicopisano (Pisa), 9 maggio 2026 – Un uomo di 41 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella mattina di sabato 9 magio lungo la strada provinciale Vicarese, nel territorio comunale di Vicopisano, in provincia di Pisa. Secondo quanto riferito dal 118, il motociclista sarebbe rimasto coinvolto in una caduta mentre viaggiava in sella alla propria moto. Lo scontro è stato con un furgone. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo si trovava a terra, privo di coscienza. Il personale sanitario ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il 41enne è deceduto sul luogo dell'incidente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore quarantenne nell’incidente fra la sua moto e un furgone: tragedia sulla provinciale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Alessandro Berdin muore nell'incidente frontale fra camion e furgone: ancora sangue sulla Sr308. Gravissima un'ambulante Incidente in moto sulla strada provinciale 1, Paolo Gajo muore a 62 anniBORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Ancora un incidente in moto con esito fatale per un centauro e si tratta del terzo incidente mortale con vittima un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gabriela Pantaleon, chi è la donna morta nell'incidente a Capodimonte: la visita alla sorella e il frontale; Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Incidente con la moto a Campofelice di Roccella, morto un anestesista di 39 anni; Incidente auto-moto sul Gra, 40enne muore nello stesso punto della tragedia di Antony Josue. Muore quarantenne nell’incidente fra la sua moto e un furgone: tragedia sulla provincialeVicopisano, inutili tutti i tentativi di rianimazione per il centauro, nonostante l’immediato intervento del 118. I carabinieri adesso ricostruiscono la dinamica di quanto accaduto sulla Vicarese ... lanazione.it Calliano, giovane muore nello schianto col furgone contro un muroIl drammatico incidente stradale ieri sera, mercoledì 6 maggio, sulla statale 12 del Brennero. la vittima, 32 anni, era residente a Trento, il decesso è avvenuto sul colpo. Il veicolo, secondo i primi ... giornaletrentino.it