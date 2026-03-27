Santa Croce sull’Arno 35enne manda video alla sorella in cui dice ucciderò la mamma | arrestato

A Santa Croce sull’Arno un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di aver inviato alla sorella un video nel quale dichiarava di voler uccidere la madre. Le indagini hanno accertato che nel corso degli anni aveva commesso atti di violenza e minacce nei confronti dei familiari. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri in seguito alle denunce presentate dalla famiglia.

È stato arrestato un uomo di 35 anni a Santa Croce sull’Arno (Pisa) per maltrattamenti contro familiari e conviventi, dopo una lunga escalation di violenza culminata in minacce di morte e aggressioni fisiche. L’intervento dei Carabinieri è avvenuto in flagranza di reato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo che la madre e la sorella dell’uomo avevano denunciato l’ennesimo episodio di violenza. Una lunga escalation di violenza domestica Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato eseguito dai militari della Stazione di Santa Croce sull’Arno nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine. L’operazione ha rappresentato l’epilogo di una situazione familiare drammatica, caratterizzata da vessazioni, minacce e aggressioni che si protraevano dal 2021. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Santa Croce sull’Arno, 35enne manda video alla sorella in cui dice "ucciderò la mamma": arrestato Articoli correlati Santa Croce sull'Arno, inaugurata la stanza multisensoriale alla Rsa MeacciLuci soffuse, colori, suoni, musiche, aromi e superfici tattili per trasmettere serenità e benessere agli ospiti con difficoltà cognitive Inaugurata... Il Carnevale d'autore di Santa Croce sull'ArnoIl carnevale d’autore torna a sfilare a ritmo di musica, colori e creatività a Santa Croce sull’Arno, uno degli appuntamenti più attesi e identitari... Approfondimenti e contenuti su Santa Croce Temi più discussi: Risultati Santa Croce sull'Arno, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; Il Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno compie 40 anni; La capolista Maury’s Com Cavi Tuscania in trasferta a Santa Croce sull’Arno; Lella Costa in scena a Santa Croce sull'Arno con Listrata. Maltrattamenti in famiglia a Santa Croce sull’Arno, arrestato 35enneArrestato un 35enne a Santa Croce sull’Arno per maltrattamenti in famiglia e minacce di morte. Violenze reiterate dal 2021 ... gonews.it Il Comune di Santa Croce sull'Arno avvia gli incontri per il Piano operativoA Santa Croce sull'Arno si torna a parlare di urbanistica e di sviluppo del territorio. In questi giorni sono iniziati gli incontri con le prime ... gonews.it PERSONA SCOMPARSA ELENA, 14 ANNI Si è allontanata questa mattina da Reggio Emilia, e da allora non si hanno più sue notizie. Ultimo avvistamento: è scesa dal tram in zona Santa croce stazione corriere Reggio Emilia Data: 26/03/2026 Telefon - facebook.com facebook A Santa Croce restaurato l'affresco San Giuliano da Rimini. Storia di un culto arrivato fino a Gubbio x.com