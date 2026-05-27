Un'operazione dell’esercito israeliano a Gaza ha causato la morte del comandante dell’ala militare di Hamas. La notizia è stata confermata sia da fonti israeliane che palestinesi. Il raid ha preso di mira una zona specifica, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’attacco. Non sono stati comunicati ufficialmente altri dettagli sulla vicenda o su eventuali altre persone coinvolte.

Raid dell’IDF a Gaza: confermata da Israele e fonti palestinesi la morte del comandante dell’ala militare di Hamas. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l’uccisione di Mohammed Odeh, indicato come nuovo capo dell’ala militare di Hamas, in un attacco condotto dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) a Gaza nella serata di ieri. Secondo quanto dichiarato da Katz in un post su X, Odeh sarebbe stato il “ numero 4 ” della struttura militare dell’organizzazione e sarebbe stato eliminato insieme alla moglie e ai figli durante un raid aereo che ha colpito un appartamento nel quartiere di Rimal, nel centro di Gaza City. Fonti di Hamas nella Striscia di Gaza hanno confermato al quotidiano Asharq Al-Awsat la morte di Muhammad Odeh, precisando che il corpo è stato recuperato dopo il bombardamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Katz: “Ucciso il capo militare di Hamas Mohammed Odeh”

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Hamas, ucciso il capo militare Mohammed Odeh

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