Katz | Il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato

Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che il piano di emigrazione volontaria dalla Striscia di Gaza sarà attuato in futuro. Katz ha dichiarato su X che il governo intende portare avanti questa iniziativa al momento opportuno. Non sono state fornite date precise o dettagli operativi sullo sviluppo del piano. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensioni e discussioni sulla gestione della popolazione nella regione.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha annunciato su X che Israele intende portare avanti il suo “piano di emigrazione volontaria” dalla Striscia di Gaza. “Ci siamo impegnati a eliminare tutti coloro che hanno guidato il massacro del 7 ottobre, ed è quello che faremo – ha aggiunto – sono tutti condannati a morte, ovunque”. Katz ha quindi ribadito l’obiettivo di estromettere Hamas dalla gestione della Striscia di Gaza, aggiungendo: “Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto al momento giusto e nel modo giusto”. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato l’uccisione del comandante militare di Hamas Mohammed Odeh in un raid a Gaza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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