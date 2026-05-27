Un uomo è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione per aver abbandonato nel bosco una donna di 26 anni, deceduta per overdose. La vittima, di origini italo-brasiliane e residente in provincia di Monza, era stata trovata rannicchiata in una felpa con le maniche legate, dopo essere stata lasciata nel bosco. La sentenza si riferisce al comportamento dell’imputato, che ha trasportato e abbandonato la donna senza prestarle soccorso.

Carate Brianza (Monza), 27 Maggio 2026 – Ha abbandonato nel bosco dopo la morte per overdose la 26enne italo-brasiliana di Biassono Karine Cogliati, lasciata rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto di rifiuti. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacakarine-morta-carate-a8ewsb0p Per questa vicenda, risalente al febbraio 2025, la gup del Tribunale di Monza Angela Colella ha condannato con il rito abbreviato a 7 anni e 4 mesi di reclusione (la Procura aveva chiesto la pena di 4 anni e 8 mesi) e 27mila euro di mult a Giuseppe Bernardini, il 45enne incensurato titolare di una pizzeria da asporto a Carate Brianza imputato di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Karine Cogliati abbandonata morta nel bosco a Carate: condanna di 7 anni e 4 mesi per Giuseppe Bernardini

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News Morta di overdose e abbandonata nel bosco. Limputato chiede la giustizia riparativa 22/1/2026

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