Una donna è stata trovata morta per overdose in un bosco di Carate Brianza. La vittima, identificata come Karine Cogliati, è stata abbandonata sul posto. Il processo riguarda un uomo coinvolto nell’accusa di aver avuto a che fare con la morte della donna. In tribunale, il suo avvocato aveva proposto un patteggiamento con la Procura, chiedendo la sospensione condizionale della pena, ma la richiesta è stata respinta. La decisione si inserisce in un procedimento ancora aperto.

Carate Brianza (Monza), 20 Maggio 2026 - Voleva patteggiare concordando con la Procura una pena con la sospensione condizionale. Ma Giuseppe Bernardini, 45enne incensurato titolare di una pizzeria da asporto a Carate Brianza accusato di avere abbandonato nel bosco dopo la morte per overdose la 26enne italo-brasiliana di Biassono Karine Cogliati, lasciata rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto di rifiuti, ha trovato il no della giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella. Perché l' imputato di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere, aveva già chiesto di venire processato con il rito abbreviato e ora rischia la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morte per overdose di Karine Cogliati, abbandonata in un bosco a Carate: no al patteggiamento per il pizzaiolo

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News Morta di overdose e abbandonata nel bosco. Limputato chiede la giustizia riparativa 22/1/2026

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