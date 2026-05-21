Karine Cogliati morta per overdose e abbandonata in un bosco a Carate chiesti 4 anni e 8 mesi per il pizzaiolo

Un processo si svolge in questi giorni per la morte di una donna trovata senza vita in un bosco di Carate. La donna, che secondo le indagini sarebbe deceduta per overdose, è stata abbandonata sul luogo del ritrovamento. L’imputato principale, un pizzaiolo, è accusato di spaccio di droga, di aver causato la morte e di aver nascosto il corpo. Per lui è stato richiesto un pena di quattro anni e otto mesi di reclusione.

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