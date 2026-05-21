Karine Cogliati morta per overdose e abbandonata in un bosco a Carate chiesti 4 anni e 8 mesi per il pizzaiolo
Un processo si svolge in questi giorni per la morte di una donna trovata senza vita in un bosco di Carate. La donna, che secondo le indagini sarebbe deceduta per overdose, è stata abbandonata sul luogo del ritrovamento. L’imputato principale, un pizzaiolo, è accusato di spaccio di droga, di aver causato la morte e di aver nascosto il corpo. Per lui è stato richiesto un pena di quattro anni e otto mesi di reclusione.
Giuseppe Bernardini sta affrontando il processo per spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamente di cadavere. Il 45enne avrebbe ceduto la cocaina a Karine Cogliati e l'avrebbe abbandonata in un bosco di Carate (Monza) dopo che era deceduta per overdose nel febbraio 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News Morta di overdose e abbandonata nel bosco. Limputato chiede la giustizia riparativa 22/1/2026
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Il corpo di Karine gettato nel bosco. Chiesti 4 anni e 8 mesi per il pizzaioloCarate, è imputato di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. La giovane italo-brasiliana era morta per una overdose di cocaina, ceduta dall’imputato 45enne. ilgiorno.it
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