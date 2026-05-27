Karate | Thomas Gotti conquista il bronzo dopo una scalata nei ripescaggi
Thomas Gotti ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo di karate, arrivando ai ripescaggi dopo una sconfitta. Ha affrontato e battuto quattro avversari consecutivi nei ripescaggi, riuscendo a superare ogni sfida. Tra gli avversari incontrati ci sono stati atleti di diverso livello, che ha eliminato uno dopo l’altro per risalire nel tabellone e conquistare il podio.
? Punti chiave Come ha fatto Thomas a superare quattro scontri consecutivi dopo la sconfitta?. Quali avversari ha dovuto battere per risalire il tabellone dei ripescaggi?. Perché questo podio conferma la validità del metodo del Team Carotenuto?. Cosa rivela questa scalata sulla tenuta mentale del giovane karateka friulano?.? In Breve Vittorie nei turni iniziali contro Alberto Maria Fiorenza e Gaetano Moccia.. Sconfitta contro Lorenzo Bergna prima della scalata nei ripescaggi.. Quattro successi consecutivi contro Fratina, Sarcone, Spinelli e Luciani.. Orgoglio del tecnico Alfonso Carotenuto per il Karate Team Carotenuto.. Thomas Gotti conquista la medaglia di bronzo nel kumite categoria -57 kg ai Campionati Italiani Cadetti Fijlkam disputati lo scorso fine settimana presso il PalaPellicone del Lido di Ostia a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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