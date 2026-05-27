Karate | Thomas Gotti conquista il bronzo dopo una scalata nei ripescaggi

Notizia in breve

Thomas Gotti ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo di karate, arrivando ai ripescaggi dopo una sconfitta. Ha affrontato e battuto quattro avversari consecutivi nei ripescaggi, riuscendo a superare ogni sfida. Tra gli avversari incontrati ci sono stati atleti di diverso livello, che ha eliminato uno dopo l’altro per risalire nel tabellone e conquistare il podio.