Karate l’Italia conquista altre tre finali per il bronzo nella tappa di Leshan della World Cup

Nella seconda giornata delle eliminatorie della tappa di Leshan in Cina, si sono svolte le gare di karate della World Cup 2026. L’Italia ha conquistato altre tre finali per il bronzo, portando avanti la propria presenza nella competizione. Le gare hanno visto confronti tra atleti di diverse nazioni, con numerosi match che hanno determinato le qualificazioni alle rispettive finali. La giornata si è conclusa con l’Italia che ha ottenuto buoni risultati nelle categorie in programma.

Va in archivio anche la seconda giornata dedicata alle eliminatorie della tappa di Leshan (Cina) della World Cup di karate 2026. Dopo la finale per la medaglia d’oro conquistata ieri da Luca Maresca e quella per il bronzo di Christian Sabatino, nella giornata odierna ne sono state conquistate altre tre, tutte per la medaglia del metallo meno pregiato da parte di Clio Ferracuti, Michele Martina e Michele Ciani. Nei +68 kg femminili, Clio Ferracuti ha chiuso al comando il proprio girone con 3 vittorie ottenute contro la tedesca Stamer, la magiara Fleischer e l’elvetica Bonny. Ai quarti ancora un successo sulla spagnola Torres Garcia con il punteggio di 1-0, prima di venire sconfitta in semifinale contro la nepalese Arika Gurung.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate, l’Italia conquista altre tre finali per il bronzo nella tappa di Leshan della World Cup Karate, Maresca in finale per l’oro nella tappa di Leshan della Premier League. Sabatino per il bronzoHa preso ufficialmente il via la tappa di Leshan (Cina) valevole per la Premier League di karate 2026. Karate: Italia, altre tre finali guadagnate nella Premier League di Roma. Brillano Fiore, Ghinami e AvanziniDopo gli ottimi risultati ottenuti nella giornata di venerdì, anche sabato 14 marzo sorride all’Italia del karate, impegnata nella seconda giornata...