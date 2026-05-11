A Calenzano si è svolta una partita decisiva tra due squadre che avevano concluso il campionato di girone C a pari punti. Dopo 90 minuti di gioco, il risultato finale è stato di 2-0 a favore della squadra di casa. Con questa vittoria, Calenzano ha ottenuto la promozione in Promozione e ha festeggiato il passaggio del turno nello spareggio. La partita ha attirato numerosi tifosi e ha creato un clima di grande festa nel centro cittadino.

Grande festa a Calenzano che batte 2-0 il Galluzzo nello spareggio (le due squadre avevano terminato il campionato girone C a pari punti) e vola in Promozione. Il Calenzano di mister Batistoni parte con la giusta concentrazione e determinazione e dimostra in campo il proprio valore. La vittoria è maturata con i gol al 30’ di Cantini a seguito di mischia in area e il raddoppio al 75’ del centravanti Silvestri centravanti che in contropiede supera il portiere avversario Volpi. Galluzzo migliore da inizio ripresa al 70’ costringendo il portiere del Calenzano Eletti a tre prodezze su conclusioni di Rosi e Baccini e su una deviazione involontaria del proprio compagno Orsolini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa grande a Calenzano. Galluzzo alla finale play off

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