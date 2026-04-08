Dopo la partita contro il Parma, Padoin ha commentato la prestazione dei ragazzi della Juventus Primavera, rivolgendosi loro con parole di apprezzamento. Ha sottolineato che la squadra si è presa una soddisfazione importante, senza approfondire i motivi. Riguardo alla finale, ha anticipato che sarà determinante un certo aspetto, senza specificare quale. Le sue parole sono state pronunciate nel post partita, senza ulteriori dettagli sul risultato.

di Francesco Spagnolo Juve Primavera, Padoin nel post partita della sfida contro il Parma ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Le parole del tecnico. Al termine di Juve Parma Primavera, Padoin ha parlato ai microfoni ufficiali dei bianconeri commentando la bellissima vittoria dei suoi ragazzi. PARTITA – «È stata una partita bellissima e devo fare i complimenti ai ragazzi: l’ho presentata come una sfida importante contro una squadra secondo me fortissima, perché il Parma è secondo in classifica però con la Fiorentina ha dimostrato tutto l’anno di essere la squadra più forte del campionato, quindi questo dà ancora più valore a quello che hanno fatto i ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin: «Complimenti ai ragazzi. Ci siamo presi una bellissima soddisfazione. Finale? Sarà decisivo un fattore»

Juve Primavera in finale di Coppa Italia: ecco chi sarà l’avversaria dei bianconeri di Padoin e quando si giocherà il matchdi Francesco SpagnoloJuve Primavera, i ragazzi di Padoin battono il Parma e volano in finale di Coppa Italia.

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