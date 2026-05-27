La Juventus ha confermato che Kenan Yildiz resterà in rosa nonostante le possibili cessioni sul mercato. La squadra, che non si è qualificata in Champions League, mantiene comunque le stesse ambizioni. Il tecnico Luciano Spalletti ha sottolineato che la collaborazione e la comunicazione con lo staff sono costanti. Tra i giocatori in bilico figura anche Vlahovic, ma non sono stati forniti dettagli sulle decisioni future.

La Juventus pensa al futuro e al mercato, partendo da alcuni punti fermi: la mancata qualificazione in Champions “non cambia le nostre ambizioni”, con Luciano Spalletti “la collaborazione e la comunicazione” è “costante”, sul mercato “ci saranno cessioni” ma “ Kenan Yildiz non si tocca”. A stagione conclusa è Damien Comolli a tracciare un bilancio sulla deludente annata della Juventus, assumendosi le proprie responsabilità e indossando i panni del pompiere nel chiarire il rapporto con il tecnico toscano alla luce delle frizioni circolate nelle ultime settimane. “Un solo piano: riportare al successo la Juve”. “ Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che inseguivamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Juventus tra futuro e mercato: Yildiz blindato, Vlahovic in bilico

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JUVE DA SOGNO: YILDIZ RINNOVA E VLAHOVIC TORNA! L'ANNUNCIO CHE FA IMPAZZIRE I TIFOSI!

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