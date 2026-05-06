La Juventus si prepara a disputare tre partite decisive per il suo futuro, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione in Champions League. La corsa si concentra sulla partita che deciderà il passaggio alla massima competizione europea. Tra i giocatori in bilico ci sono Dusan Vlahovic e Yildiz, che potrebbero influenzare le sorti del club. L’allenatore ha invitato la squadra a dimostrare carattere, dopo un pareggio di 0-0 con il Milan.

L’appello di Spalletti ai suoi non era mancato, dopo lo 0-0 col Milan cui era mancata del tutto la verve che ammiriamo sui migliori campi d’Europa: "Ora si vedrà chi è da Juve e chi no". Non è stato colto da molti bianconeri, nell’altro pari racimolato domenica scorsa contro un Verona già retrocesso. Una colossale occasione di allungare sulle rivali sulla Champions sprecata da una Signora volitiva, ma assai poco concreta. Tutto da rifare, quindi, per un quarto posto vitale. Con ansie e insidie crescenti: la Roma è a un solo punto, ora, e la prossima sfida di Bremer & Co, sarà a Lecce, contro una squadra affamata di punti salvezza. Disputare...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus, il futuro in tre partite. Il pass Champions decide tutto. Da Vlahovic a Yildiz, tanti in bilico

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