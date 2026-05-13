Calciomercato Juventus | futuro in bilico per Vlahovic l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo

Sul calciomercato della Juventus, si sono diffuse nuove voci riguardanti il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato proposto a un club straniero, mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso. La società bianconera ha effettuato una mossa che potrebbe influenzare la sua posizione all’interno della rosa, in un momento di incertezza legato alle operazioni di mercato. La situazione rimane ancora da definire nei dettagli.

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