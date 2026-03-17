Juventus tra Champions e mercato | triplo colpo a casa Fabregas | CM

La Juventus si prepara a sfidare il Como per un posto in Champions League, mentre monitora da vicino alcuni giocatori della squadra di Fabregas. Attualmente, il club ha puntato su Boga, che sta mostrando una buona forma, considerato il miglior acquisto della gestione Comolli nel mercato. La squadra sta valutando diverse strategie in vista della prossima stagione.

La Juventus contende al Como un posto in Champions League e intanto osserva da vicino i talenti della squadra di Fabregas La Juventus si gode un Boga in grande spolvero, certamente il miglior acquisto finora sul mercato della gestione Comolli. La Juventus sui gioielli di Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it David, Openda e Zhegrova hanno finora deluso le aspettative e il loro futuro è in bilico in vista della prossima finestra estiva. La dirigenza bianconera in attacco sta trattando il rinnovo di Vlahovic, che ha aperto alla permanenza sotto la Mole. Chi ha grosse chance di restare alla Juve è Boga, con la ‘Vecchia Signora’ intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto dal Nizza del giocatore ivoriano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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