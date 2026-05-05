Triplo obiettivo | Juventus spettatrice interessata di Sassuolo-Milan | CM

Durante la partita tra Sassuolo e Milan, alcuni rappresentanti della Juventus erano presenti allo stadio Mapei. La loro presenza è stata notata in particolare in vista di possibili movimenti di mercato. Nei paraggi, sono stati osservati almeno tre giocatori che potrebbero essere nel mirino del club piemontese. La presenza degli osservatori ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, anche se non sono stati resi noti dettagli specifici.

Gli osservatori della Juve presenti al ‘Mapei Stadium’ in chiave mercato: tre giocatori sotto la lente d’ingrandimento del club bianconero L’accesso alla prossima Champions League sarà fondamentale per la Juventus per programmare con maggiore serenità il prossimo mercato, con la squadra di Spalletti che nonostante la clamorosa frenata contro il Verona ha sempre il destino nelle proprie mani per il finale di campionato. Spalletti e la dirigenza bianconera (Ansa) – Calciomercato.it Intanto la dirigenza della Continassa si è mossa con largo anticipo per andare incontro alle richieste dell’ex Ct della Nazionale, con l’obiettivo di rinforzare adeguatamente la rosa bianconera e ritornare a lottare per lo scudetto.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Triplo obiettivo: Juventus spettatrice (interessata) di Sassuolo-Milan | CM Notizie correlate Juventus, tra Champions e mercato: triplo colpo a casa Fabregas | CMLa Juventus contende al Como un posto in Champions League e intanto osserva da vicino i talenti della squadra di Fabregas La Juventus si gode un Boga... Occhi della Juventus in casa Sassuolo, piace Koné | CMLa Juventus guarda in casa Sassuolo in vista della prossima stagione con i bianconeri che sono pronti a chiudere un colpo per rinforzare la propria... Contenuti e approfondimenti Sassuolo-Milan: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AProvare a raggiungere un prestigioso 8° posto in classifica, distante solo due punti, è l'obiettivo delle ultime quattro giornate del Sassuolo, da tempo al sicuro e pronto ad affrontare il Milan al Ma ... tuttosport.com Un Milan inguardabile battuto nettamente dal Sassuolo. Champions a rischioI rossoneri sconfitti pesantemente 2-0 grazie alle reti di Berardi e Laurienté. Un Milan impreciso e sfiduciato rischia di vedersi raggiungere dalla Juventus e facilitare la rimonta della Roma ... msn.com