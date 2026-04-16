La Juventus sta lavorando sul mercato estivo per rafforzare il centrocampo. Sono in corso trattative per il rinnovo di contratto di Locatelli, mentre si valutano cessioni di alcuni giocatori e possibili nuovi acquisti. La società sta monitorando diverse opzioni di mercato e pianificando le mosse da mettere in atto nelle prossime settimane. Le decisioni riguardano sia la composizione della rosa attuale che l’obiettivo di migliorare la qualità del reparto mediano.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, movimenti per la mediana: dalla conferma di Locatelli alle mosse in entrata e in uscita per la sessione estiva. La Juve blinda il suo capitano. Come riporta Il Corriere dello Sport, domani Manuel Locatelli firmerà il rinnovo del contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030. Un accordo quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus, che certifica la centralità del calciatore nel progetto tecnico. MERCATO JUVE LIVE Non era un esito scontato. Il mediano lombardo ha saputo trasformarsi da elemento sacrificabile a pilastro insostituibile, superando nelle gerarchie investimenti faraonici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, lavori in corso a centrocampo: dal rinnovo di Locatelli a cessioni e nuovi acquisti. Le possibili mosse bianconere

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