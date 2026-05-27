Juventus l’Europa League è un bene le vittorie risicate degli ultimi anni hanno mascherato i problemi – Tribuna Juve | VIDEO con Paolo Rossi e David Pratelli

Paolo Rossi e David Pratelli hanno commentato la situazione della Juventus, sottolineando che la partecipazione all’Europa League rappresenta un vantaggio per la squadra. Hanno osservato come le vittorie limitate degli ultimi anni abbiano nascosto alcune criticità interne. La discussione si è concentrata sull’importanza della competizione europea e sul ruolo che questa può avere nel rilancio della squadra.

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L'EUROPA LEAGUE è un bene, le vittorie risichate degli ultimi anni hanno mascherato i PROBLEMI

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