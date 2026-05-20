Juve giocatori senza fame e zero crescita negli ultimi anni | meglio evitare figuracce in Champions – Tribuna Juve | VIDEO con Paolo Rossi e Bruno Barba
Nell'ultima puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e Bruno Barba hanno analizzato la situazione della squadra, sottolineando come molti giocatori mostrino una mancanza di motivazione e non abbiano registrato miglioramenti negli ultimi anni. La discussione si è concentrata sulle potenziali difficoltà nel competere in Champions League, rimarcando la necessità di evitare figuracce. La conversazione ha evidenziato come questi aspetti possano influenzare il rendimento complessivo e la percezione del club nel calcio internazionale.
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Giocatori SENZA FAME e zero crescita negli ultimi anni: meglio evitare figuracce in CHAMPIONS
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