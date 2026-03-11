In un approfondimento dedicato alla Juventus, si analizzano le recenti situazioni dei giocatori Vlahovic e David, evidenziando le sfide e le delusioni incontrate. Il focus si concentra sui commenti di Paolo Rossi e Valeria Ciardiello, che discutono della situazione attuale senza entrare in dettagli personali o giudizi. La discussione non prevede ancora coinvolgimenti di figure storiche come Del Piero in ruoli societari.

Juventus, la tabella mentale di Vlahovic, la delusione David, non è ancora il tempo di Del Piero in società. Il nuovo episodio di Tribuna Juve. La Juve torna al centro del dibattito mediatico nell’ultimo episodio di Tribuna Juve, trasmesso sul canale YouTube di . Durante il confronto, Paolo Rossi e Valeria Ciardiello hanno analizzato il momento del reparto offensivo. GUARDA QUI LA PUNTATA IN VIDEO La notizia più attesa riguarda Dusan Vlahovic, ormai pronto al rientro dopo un lungo stop forzato. Il ritorno del serbo è fondamentale per sopperire alla delusione David, che finora non ha rispettato le aspettative della piazza. Oltre alle vicende di campo, la discussione ha toccato il tema del possibile ritorno in società di Alessandro Del Piero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, la tabella mentale di Vlahovic, la delusione David, non è ancora il tempo di Del Piero in società | Tribuna Juve – VIDEO con Paolo Rossi e Valeria Ciardiello

Articoli correlati

David è sul viale del tramonto, il brutto primo tempo con il Pisa, il ritorno di Vlahovic. Primo Tempo – VIDEO con Paolo Rossidi Redazione JuventusNews24 David è sul viale del tramonto, il brutto primo tempo con il Pisa, il ritorno di Vlahovic.

Leggi anche: Juventus, la mancanza di personalità è un limite, Elkann poco empatico, la paura di perdere Yildiz | Tribuna Juve con Paolo Rossi e Nicola Calzaretta – VIDEO

JUVE-UDINESE 3-1, Vlahovic e Brambilla in conferenza: esonero Tudor È colpa di tutti.

Tutti gli aggiornamenti su Del Piero

Juventus: Del Piero, un anno non semplice ma niente è impossibileJuve, nulla è impossibile. È il messaggio dell'ex capitano Alessandro Del Piero, in collegamento da Doha durante la presentazione dei palinsesti del periodo natalizio di Sky Sport. È un anno non ... ansa.it

Del Piero: La Juventus è andata ad un passo da un’impresa epica. Però…Alessandro Del Piero, in collegamento con Sky Sport, ha parlato della partita fatta dalla Juventus: Ce n'è stato tantissimo di orgoglio stasera, perché è arrivata ad ... tuttojuve.com