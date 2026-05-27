Comolli ha dichiarato di non aver mai ipotizzato dimissioni. La Juventus ha affrontato tensioni tra lo scouting esterno e gli allenatori. Le domande principali riguardano le ripercussioni di questa situazione sul futuro di Openda e sulla gestione del mercato. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli.

? Domande chiave Perché lo scouting esterno sta creando tensioni con gli allenatori?. Come influenzerà il futuro di Openda la gestione del mercato?. Chi ha davvero il potere decisionale tra dirigenza e campo?. Quali metodi scientifici userà Comolli per gestire il linguaggio corporeo?.? In Breve Tensioni con Tudor e Spalletti per lo scouting esterno gestito da Modesto.. Yildiz resta in squadra mentre Openda fatica l'integrazione e Vlahovic punta all'Europa.. Modello scientifico basato sul linguaggio del corpo per superare il passato di Agnelli.. Analogie con il caso Tottenham di Comolli e il precedente Montezemolo del 1991.. Damien Jacques Comolli affronta a Torino per smentire le voci di una crisi interna alla Juventus, ribadendo la propria volontà di restare al comando nonostante le critiche ricevute dopo il recente derby. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus, Comolli smentisce la crisi: ‘Non ho mai ipotizzato dimissioni

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