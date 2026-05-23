Il tecnico della Juventus ha dichiarato che le dimissioni non sono mai state una possibilità e che non c'è stato nessun cambiamento nel suo staff. La squadra, dopo la sconfitta con la Fiorentina, si trova in una situazione difficile e non controlla più il proprio futuro in campionato. Le parole del tecnico sono state pronunciate prima della partita di Champions League, in un clima di grande tensione.

Clima ad alta tensione alla Juventus: le parole della vigilia tra futuro e Champions del tecnico bianconero La Juventus non ha più il destino nelle proprie mani dopo il clamoroso tonfo con la Fiorentina. Anche una vittoria domani nel derby contro il Torino potrebbe non bastare ai bianconeri per entrare tra le prime quattro e staccare il pass Champions. Spalletti in conferenza (Ansa) – Calciomercato.it Settimana travagliata alla Continassa, con Luciano Spalletti che ha voluto far chiarezza sul proprio futuro alla guida della ‘Vecchia Signora’ in vista della prossima stagione: “ Non ci saranno cambiamenti. C’è tutta l’intenzione di andare avanti insieme – sottolinea con forza l’allenatore in conferenza stampa – Da parte mia è tutto a posto e il club ha fiducia in me. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti e le dimissioni: “Mai passato per la testa. Comolli? Nessun cambiamento”

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Parma-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport dopo la partita | Serie A

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