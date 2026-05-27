Damien Comolli ha dichiarato di non aver mai temuto di essere licenziato, a differenza di alcuni dirigenti di altri club. In un'intervista, l'ex dirigente ha spiegato di aver affrontato la sua posizione senza timori, sottolineando di non aver mai provato paura di essere cacciato dal suo ruolo. Le sue parole arrivano in un momento di tensione tra i vertici societari e il mondo del calcio.

Dopo il fallimento sportivo della Juventus, che come il Milan ha mancato la qualificazione in Champions League, Damien Comolli ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa. L'amministratore delegato bianconero ha parlato della sua posizione, chiarendo come non si sia mai sentito in bilico (a differenza di quanto successo in Via Aldo Rossi). Di seguito, un estratto della sua intervista concessa ai microfoni di 'SportMediaset'. "Non ho mai pensato che a livello societario potesse succedere qualcosa di simile a quanto accaduto al Milan. Non ho mai temuto che la proprietà prendesse gli stessi provvedimenti nei miei confronti. Con John abbiamo sempre lavorato basandoci sul dialogo, che tra noi è costante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Juventus, Comolli: “Io cacciato come i dirigenti del Milan? Non ho mai avuto questa paura. Ecco perché”

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