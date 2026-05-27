La Juventus sta finalizzando la cessione di David all’Olympique Lyon, con l’obiettivo di ottenere liquidità per il bilancio. Il club aspetta un’offerta che possa coprire le esigenze finanziarie. David ha rifiutato il trasferimento, motivando la decisione con motivi personali. La società valuta le proposte ricevute, mentre non sono stati ancora resi noti gli importi dell’operazione. La trattativa si concentra sulla cifra richiesta e sulle condizioni contrattuali.

? Punti chiave Quanto incasserà la Juventus per risanare il bilancio post Champions?. Perché Jonathan David ha deciso di rifiutare il progetto bianconero?. Come influirà questa cessione sulla gestione finanziaria della società?. Chi sono i club concorrenti dell'Olympique Lyon per il canadese?.? In Breve David ha segnato 8 reti e servito 5 assist in 46 presenze totali.. L'acquisto dello scorso giugno ha comportato 12,5 milioni di euro in commissioni.. L'Olympique Lyon aveva già monitorato il canadese a gennaio e marzo scorsi.. Il mancato accesso alla Champions League impone tagli per l'equilibrio finanziario.. La Juventus punta a monetizzare la cessione di Jonathan David con l’Olympique Lyonnais per risanare i conti dopo il mancato accesso alla Champions League. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, via David verso l’Olympique Lyon: serve cassa per il bilancio

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