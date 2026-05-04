Durante la partita tra Juventus e Verona, il giocatore canadese è stato accolto con fischi dai tifosi. Questa è la seconda volta consecutiva che riceve critiche sul campo, alimentando le voci di un possibile addio se le sue prestazioni non migliorano. La società bianconera attende un cambio di rotta per evitare di dover prendere decisioni drastiche sul suo futuro.

di Francesco Spagnolo David fischiato in Juve Verona, ancora una bocciatura per il canadese. Ora i bianconeri sperano in un cambio di passo, altrimenti è cessione. Le Juventus news nel pomeriggio dell’Allianz Stadium di ieri ci raccontano di un inaspettato psicodramma sportivo che mette seriamente in discussione il futuro di uno dei colpi più attesi del mercato bianconero. Il protagonista in negativo, David, è finito sotto la lente d’ingrandimento della critica dopo una prestazione incolore che ha scatenato i fischi del pubblico durante il match contro il Verona. Quella che doveva essere la notte della consacrazione si è rivelata una brusca frenata, con il centravanti canadese apparso spaesato e fuori dai meccanismi tattici di Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David fischiato in Juve Verona: bocciatura per il canadese, serve una svolta o è addio

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