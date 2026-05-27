Tra i giocatori con possibilità di essere ceduti, il difensore centrale è quello più indicato. La mancata qualificazione in Champions League potrebbe portare a cambiamenti nella rosa, con possibili cessioni di alcuni elementi chiave. La società valuta le strategie per il mercato in vista della prossima stagione, considerando anche eventuali ripercussioni economiche legate all’esclusione dalla competizione europea. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora comunicato sui nomi specifici o sui tempi delle eventuali operazioni di mercato.

Torino, 27 maggio 2026 – Non solo un fallimento sportivo: per la Juventus, la mancata qualificazione in Champions League rischia di avere pesanti strascichi anche per quanto riguarda il calciomercato. I bianconeri non potranno contare sugli introiti che garantisce la partecipazione alla massima competizione europa, perciò la dirigenza dovrà essere abile a fare un mercato ambizioso ma allo stesso tempo sostenibile, con qualche cessione sofferta ma necessaria. L'unico intoccabile della squadra sembra essere Kenan Yildiz, come affermato dallo stesso Comolli. Tra i sacrificabili, quindi, ecco che spunta il nome di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si è trasferito alla Juventus nell'estate del 2022: da quel momento, ha giocato in totale 122 partite, mettendo a segno 12 gol e fornendo 5 assist ai compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, tra i cedibili c'è anche Bremer: è lui il più indiziato a partire

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Juve in ansia David e Bremer in dubbio per Como

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