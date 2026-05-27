Juve salta tutto in extremis | indosserà la casacca del Napoli

In extremis, il giocatore ha deciso di trasferirsi al Napoli, lasciando la Juventus. La trattativa si è conclusa all'ultimo momento, impedendo il passaggio inizialmente previsto alla squadra bianconera. La decisione è stata comunicata poche ore prima della chiusura del mercato. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato diffuso riguardo alle motivazioni o alle condizioni dell’accordo. La Juventus si trova senza il giocatore che aveva seguito durante le trattative.

Pessime notizie per il club bianconero in vista del prossimo anno: a spuntarla alla fine è il Napoli, i dettagli. Non solo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ma ora c’è anche il calciomercato a rovinare i piani della Juventus. I bianconeri, infatti, sono già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti e per colmare il gap con le altre big di Serie A, ma intanto arrivano pessime notizie per la Vecchia Signora. Spinazzola (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il protagonista è Leonardo Spinazzola, oggi al Napoli e vecchia conoscenza della Juve dove ha giocato nella stagione 20182019. Il laterale classe ’93 era... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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