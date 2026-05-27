Juve salta tutto in extremis | indosserà la casacca del Napoli

Da calciomercato.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In extremis, il giocatore ha deciso di trasferirsi al Napoli, lasciando la Juventus. La trattativa si è conclusa all'ultimo momento, impedendo il passaggio inizialmente previsto alla squadra bianconera. La decisione è stata comunicata poche ore prima della chiusura del mercato. Nessun altro dettaglio ufficiale è stato diffuso riguardo alle motivazioni o alle condizioni dell’accordo. La Juventus si trova senza il giocatore che aveva seguito durante le trattative.

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