In casa azzurra si lavora già per rinforzare la rosa della prossima stagione. E non solo con nomi di un certo valoro, ma anche con colpi giovani e di prospettiva. Tra questi c’è sicuramente Exequiel Zeballos, finito da settimane nel mirino del Napoli. Ora, però, la pista potrebbe complicarsi, dato l’interesse di altri club europei, tra cui il Siviglia. Napoli-Zeballos, siamo ai titoli di coda? Il punto dall’Argentina. Non è una situazione facile da gestire, dopo giorni in cui si era sparsa la voce di un accordo già raggiunto tra il calciatore e il Napoli. Poi è arrivata la smentita, ma gli azzurri restano vigili sul classe 2002, con l’intento di portarlo all’ombra del Vesuvio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, salta tutto per l’affare in programma? Un altro club europeo è in pole

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