Juve è addio definitivo | indosserà la maglia della Fiorentina
Dopo la sconfitta contro la Fiorentina nel campionato, la Juventus ha comunicato che un suo calciatore non farà più parte della squadra. Il giocatore ha firmato un contratto e indosserà la maglia della Fiorentina a partire dalla prossima stagione. La decisione è definitiva e non ci sono state trattative per mantenere il giocatore nel club. La notizia arriva in un momento complicato per la Juventus, dopo il risultato negativo in campionato contro la stessa squadra.
Ancora pessime notizie in casa bianconera dopo il ko in campionato proprio contro l’undici viola: tutti i dettagli. Juventus ancora una volta beffata dalla Fiorentina. Dopo la sconfitta in campionato (0-2) che rischia di costare la qualificazione alla prossima Champions League, arrivano altre pessime notizie per i bianconeri e ancora una volta a rovinare i piani della Vecchia Signora ci pensa proprio il club viola. De Gea (Ansa) – calciomercato.it La notizia riguarda il calciomercato e più precisamente un obiettivo della Juve che indossa la maglia della Fiorentina ovvero David De Gea. L’estremo difensore spagnolo classe ’90 è stato da tempo... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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