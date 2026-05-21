Juve è addio definitivo | indosserà la maglia della Fiorentina

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina nel campionato, la Juventus ha comunicato che un suo calciatore non farà più parte della squadra. Il giocatore ha firmato un contratto e indosserà la maglia della Fiorentina a partire dalla prossima stagione. La decisione è definitiva e non ci sono state trattative per mantenere il giocatore nel club. La notizia arriva in un momento complicato per la Juventus, dopo il risultato negativo in campionato contro la stessa squadra.

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