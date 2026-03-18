Juventus basta Yildiz Del Piero! L’estate di Zirkzee Adzic | Si o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto a Yildiz e di lasciare libero il giocatore. Nel frattempo, l’estate del club si concentra sugli acquisti di Zirkzee e Adzic, con discussioni e confronti tra gli esperti Chiara Aleati e Marco Baridon. Nel dibattito si continua a parlare anche del paragone tra Yildiz e Del Piero, che rimane al centro dell’attenzione.

Juventus, il mercato bianconero con l’estate di Zirkzee e anche di Adzic e il continuo paragone fra Yildiz e Del Piero. L’ultima puntata di Si o no. L’ultima puntata di “Sì o no”, il format in onda sul canale YouTube di , ha offerto un’analisi profonda e appassionata su Yildiz e sul paragone con Del Piero I giornalisti Chiara Aleati e Marco Baridon hanno sottolineato come è arrivato il momento di dire stop a questo paragone. CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO Al centro del dibattito è finito anche il futuro di Zirkzee e di Adzic. Il primo resta un obiettivo concreto dei bianconeri. Mentre il secondo lascerà i bianconeri? Ecco le ultime . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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