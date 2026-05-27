Juve la linea di Comolli | Senza Champions dovremo vendere Yildiz? Non si muove

Da sport.quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Se la squadra non si qualifica alla Champions League, si prevede una perdita di circa 60 milioni di euro di ricavi, oltre a una riduzione dell’indotto. Questa situazione costringe la società a rivedere le strategie di mercato, puntando sulla vendita di alcuni giocatori per ottenere plusvalenze. Sul fronte delle trattative, il giocatore turco rimane fermo nella sua posizione e non si muove da dove si trova attualmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torino, 27 maggio 2026 – Perdere 60 milioni di ricavi Champions, più parte dell’indotto, porta inevitabilmente a un aggiustamento della strategia di mercato, che significa fare plusvalenza. Almeno una in più rispetto alle previsioni. Parola di Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, che si è prestato a fine stagione alle domande dei giornalisti. La sintesi estrema è che la Juve dovrà coprire quella quota mancante di ricavi con una cessione remunerativa in più. Non sarà Kenan Yildiz, considerato incedibile, mentre a rischiare sono Gleison Bremer e Khephren Thuram.   Comolli parla chiaro: “Strategia da aggiustare. Stagione fallimentare”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

juve la linea di comolli senza champions dovremo vendere yildiz non si muove
© Sport.quotidiano.net - Juve, la linea di Comolli: “Senza Champions dovremo vendere. Yildiz? Non si muove”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Champions, che paura: Comolli si gioca la sua Juve, Yildiz rischio RealNell’attuale fase delle competizioni europee, il futuro di alcuni allenatori e giocatori principali è in bilico.

Juve, la Champions torna a rischio: da Comolli a Chiellini passando per… Yildiz! Cosa può succedere in caso di “fallimento”La Juventus si trova di nuovo di fronte alla possibilità di non qualificarsi alla Champions League, un scenario che potrebbe influenzare le prossime...

Temi più discussi: Juve, senza Champions addio a Bernardo Silva. E serviranno sacrifici...; Juve, senza Champions aumento di capitale o cessioni: quanti milioni ballano; Com’era il mondo durante l'ultima Champions senza Milan e Juve; Juve, senza Champions non tornano i conti.

senza champions juve la linea diJuve, la linea di Comolli: Senza Champions dovremo vendere. Yildiz? Non si muoveL’amministratore delegato detta la linea dopo il fallimento Champions ‘ci sarà una cessione in più’, ma non sarà Yildiz. Rapporto con Spalletti buono, le scelte sono state condivise: la Juventus prova ... sport.quotidiano.net

senza champions juve la linea diJuventus senza Champions, Elkann al bivio: vendere i big o rilanciare davveroMeno ricavi, Vlahovic pesante e big sacrificabili: la Juventus deve scegliere tra tagli e rilancio dopo il flop ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web