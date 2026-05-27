Juve la linea di Comolli | Senza Champions dovremo vendere Yildiz? Non si muove
Se la squadra non si qualifica alla Champions League, si prevede una perdita di circa 60 milioni di euro di ricavi, oltre a una riduzione dell’indotto. Questa situazione costringe la società a rivedere le strategie di mercato, puntando sulla vendita di alcuni giocatori per ottenere plusvalenze. Sul fronte delle trattative, il giocatore turco rimane fermo nella sua posizione e non si muove da dove si trova attualmente.
Torino, 27 maggio 2026 – Perdere 60 milioni di ricavi Champions, più parte dell’indotto, porta inevitabilmente a un aggiustamento della strategia di mercato, che significa fare plusvalenza. Almeno una in più rispetto alle previsioni. Parola di Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, che si è prestato a fine stagione alle domande dei giornalisti. La sintesi estrema è che la Juve dovrà coprire quella quota mancante di ricavi con una cessione remunerativa in più. Non sarà Kenan Yildiz, considerato incedibile, mentre a rischiare sono Gleison Bremer e Khephren Thuram. Comolli parla chiaro: “Strategia da aggiustare. Stagione fallimentare”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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