Torino, 27 maggio 2026 – Perdere 60 milioni di ricavi Champions, più parte dell’indotto, porta inevitabilmente a un aggiustamento della strategia di mercato, che significa fare plusvalenza. Almeno una in più rispetto alle previsioni. Parola di Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, che si è prestato a fine stagione alle domande dei giornalisti. La sintesi estrema è che la Juve dovrà coprire quella quota mancante di ricavi con una cessione remunerativa in più. Non sarà Kenan Yildiz, considerato incedibile, mentre a rischiare sono Gleison Bremer e Khephren Thuram. Comolli parla chiaro: “Strategia da aggiustare. Stagione fallimentare”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, la linea di Comolli: “Senza Champions dovremo vendere. Yildiz? Non si muove”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Champions, che paura: Comolli si gioca la sua Juve, Yildiz rischio RealNell’attuale fase delle competizioni europee, il futuro di alcuni allenatori e giocatori principali è in bilico.

Juve, la Champions torna a rischio: da Comolli a Chiellini passando per… Yildiz! Cosa può succedere in caso di “fallimento”La Juventus si trova di nuovo di fronte alla possibilità di non qualificarsi alla Champions League, un scenario che potrebbe influenzare le prossime...

Temi più discussi: Juve, senza Champions addio a Bernardo Silva. E serviranno sacrifici...; Juve, senza Champions aumento di capitale o cessioni: quanti milioni ballano; Com’era il mondo durante l'ultima Champions senza Milan e Juve; Juve, senza Champions non tornano i conti.

I piani di Damien Comolli e della Juventus: Andremo avanti con Spalletti. E potremmo dover vendere un altro giocatore senza la Champions League... reddit

Juventus e Milan, i premi minimi dall'Europa League: senza la qualificazione in Champions, quasi 30 milioni di euro in meno a testa. Neanche alzando la coppa i due club pareggerebbero i mancati guadagni dalla competizione regina della UEFA. Ecco le cifr x.com

Juve, la linea di Comolli: Senza Champions dovremo vendere. Yildiz? Non si muoveL’amministratore delegato detta la linea dopo il fallimento Champions ‘ci sarà una cessione in più’, ma non sarà Yildiz. Rapporto con Spalletti buono, le scelte sono state condivise: la Juventus prova ... sport.quotidiano.net

Juventus senza Champions, Elkann al bivio: vendere i big o rilanciare davveroMeno ricavi, Vlahovic pesante e big sacrificabili: la Juventus deve scegliere tra tagli e rilancio dopo il flop ... affaritaliani.it