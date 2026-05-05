Juve la Champions torna a rischio | da Comolli a Chiellini passando per… Yildiz! Cosa può succedere in caso di fallimento

Da juventusnews24.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si trova di nuovo di fronte alla possibilità di non qualificarsi alla Champions League, un scenario che potrebbe influenzare le prossime mosse del club. La dirigenza sta valutando i rischi legati a un eventuale fallimento, considerando anche come questa situazione potrebbe incidere sul mercato e sul futuro del calciatore Yildiz. Tra le voci circolate, ci sono anche commenti di ex giocatori e analisti sul momento attuale della squadra.

di Luca Fioretti Juve, la Champions torna a rischio: la dirigenza valuta i rischi della mancata qualificazione tra il differente appeal sul mercato e il futuro di Yildiz. L’ultimo pareggio casalingo per  1-1  contro il Verona ha acceso  pesanti campanelli d’allarme  nella  Juventus. Secondo la  Gazzetta, la qualificazione europea sarà da sudare fino alla fine, lottando punto a punto con la Roma. In caso di fallimento, si aprirebbero  scenari inimmaginabili  per i  bianconeri. Spalletti  resterebbe il punto fermo, avendo un rinnovo appena siglato. Senza introiti, però, cadrebbero le certezze di Elkann  sulla dirigenza: la proprietà non vuole dare vita all’ennesima rivoluzione, ma sarebbe costretta a intervenire.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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