La Juventus si trova di nuovo di fronte alla possibilità di non qualificarsi alla Champions League, un scenario che potrebbe influenzare le prossime mosse del club. La dirigenza sta valutando i rischi legati a un eventuale fallimento, considerando anche come questa situazione potrebbe incidere sul mercato e sul futuro del calciatore Yildiz. Tra le voci circolate, ci sono anche commenti di ex giocatori e analisti sul momento attuale della squadra.

di Luca Fioretti Juve, la Champions torna a rischio: la dirigenza valuta i rischi della mancata qualificazione tra il differente appeal sul mercato e il futuro di Yildiz. L’ultimo pareggio casalingo per 1-1 contro il Verona ha acceso pesanti campanelli d’allarme nella Juventus. Secondo la Gazzetta, la qualificazione europea sarà da sudare fino alla fine, lottando punto a punto con la Roma. In caso di fallimento, si aprirebbero scenari inimmaginabili per i bianconeri. Spalletti resterebbe il punto fermo, avendo un rinnovo appena siglato. Senza introiti, però, cadrebbero le certezze di Elkann sulla dirigenza: la proprietà non vuole dare vita all’ennesima rivoluzione, ma sarebbe costretta a intervenire.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, la Champions torna a rischio: da Comolli a Chiellini passando per… Yildiz! Cosa può succedere in caso di “fallimento”

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