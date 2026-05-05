Nell’attuale fase delle competizioni europee, il futuro di alcuni allenatori e giocatori principali è in bilico. Un dirigente si trova sotto pressione, poiché la sua squadra rischia di uscire presto dalla Champions League. Se l’esito non sarà positivo, l’allenatore potrebbe rimanere l’unico punto di riferimento per la squadra, mentre alcuni giocatori sono sotto osservazione da parte di altri club importanti. La direzione delle squadre coinvolte resta in attesa di sviluppi decisivi.

Un pomeriggio di maggio – inizio maggio – prende, improvvisamente, in ostaggio l’Allianz Stadium e tutto il carico di ambizione che c’è dentro: il pareggio con una squadra già retrocessa (Verona) si mette di traverso tra la Juventus e il traguardo minimo della prossima Champions. E, adesso? Non c’è tempo per farsi prendere dalla grande paura, ma, la paura, è in scena: finire fuori dalle prime quattro posizioni avrebbe effetti collaterali, per certi versi, anche rivoluzionari. Il punto fermo in caso di “fallimento” sarebbe Luciano Spalletti: l’ex ct azzurro vive per il pass che apre all’Europa che conta, ma ha deciso di cominciare una nuova avventura per dare sostanza ad un progetto biennale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions, che paura: Comolli si gioca la sua Juve, Yildiz rischio Real

Notizie correlate

Juve, la Champions torna a rischio: da Comolli a Chiellini passando per… Yildiz! Cosa può succedere in caso di “fallimento”di Luca FiorettiJuve, la Champions torna a rischio: la dirigenza valuta i rischi della mancata qualificazione tra il differente appeal sul mercato e...

Leggi anche: Juve, tutto in discussione. Spalletti si gioca la riconferma, ma anche Comolli è sotto esame

Aggiornamenti e dibattiti

Juve, la Champions torna a rischio: da Comolli a Chiellini passando per… Yildiz! Cosa può succedere in caso di fallimentoJuve, la Champions torna a rischio: la dirigenza valuta i rischi della mancata qualificazione tra il differente appeal sul mercato e il futuro di Yildiz ... juventusnews24.com

Juventus, futuro a rischio: Spalletti deve pesare più di Comolli su mercato e strategieI bianconeri rischiano di mancare la qualificazione alla Champions League e, di conseguenza ricchi ricavi: Elkann al bivio, deve scegliere tra l’allenatore e il plenipotenziario Un anno fa, la ... panorama.it