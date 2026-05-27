Juve e Milan sono uscite dall'Europa League, causando una perdita stimata di circa 60 milioni di euro. La mancata qualificazione alle competizioni europee di livello superiore comporta conseguenze finanziarie significative. La valutazione del valore dei club potrebbe subire una diminuzione, considerando l’impatto economico di questa eliminazione. La situazione viene valutata come un incidente importante per entrambi i club in termini di ricavi e valore di mercato.

Juve e Milan, l’Europa League porta con sé un buco da 60 milioni di euro e il rischio svalutazione. L’analisi su quanto successo. A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, Juventus e Milan si presenteranno ai nastri di partenza dell’Europa League non come semplici outsider, ma con i gradi delle assolute favorite. Tuttavia, il declassamento nella seconda coppa europea rappresenta un duro colpo. La Champions, infatti, è un’ossessione per validi motivi: per la Juve era il perno del piano industriale per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2027; per il Milan resta il dogma riassunto da Paolo Scaroni, secondo cui qualificarsi tre volte nel torneo principale vale più di uno scudetto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve e Milan, il conto salato dell’Europa League: un buco da 60 milioni e il rischio svalutazione

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