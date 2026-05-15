Un buco da 172 miliardi | come il Superbonus è diventato il conto più salato della storia d' Italia
Il Superbonus, nato come misura per stimolare il settore edilizio e sostenere l’economia dopo la pandemia, si è trasformato in un onere finanziario molto più grande del previsto. La stima dei costi totali ha raggiunto i 172 miliardi di euro, diventando il debito più elevato mai accumulato in Italia per un intervento di questo tipo. Inizialmente considerato un aiuto per i lavori di ristrutturazione, nel tempo ha generato un deficit notevole e ha coinvolto numerosi soggetti pubblici e privati.
Sembrava un lampo di nuova luce per i conti pubblici ma era solo un pericoloso ritorno di fiamma. Il Superbonus era stato pensato per rilanciare l'economia depressa dalla pandemia ristrutturando l'anziano patrimonio edilizio italiano. All'inizio, partiti politici di ogni colore lo hanno sostenuto. 🔗 Leggi su Today.it
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