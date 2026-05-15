Un buco da 172 miliardi | come il Superbonus è diventato il conto più salato della storia d' Italia

Il Superbonus, nato come misura per stimolare il settore edilizio e sostenere l’economia dopo la pandemia, si è trasformato in un onere finanziario molto più grande del previsto. La stima dei costi totali ha raggiunto i 172 miliardi di euro, diventando il debito più elevato mai accumulato in Italia per un intervento di questo tipo. Inizialmente considerato un aiuto per i lavori di ristrutturazione, nel tempo ha generato un deficit notevole e ha coinvolto numerosi soggetti pubblici e privati.

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