Crisi arbitri | rischio buco di 60 milioni e possibile commissario

La crisi degli arbitri nel calcio ha portato a un possibile buco di circa 60 milioni di euro nel bilancio della federazione. Durante un incontro a San Siro, sono emerse conversazioni tra alcuni soggetti e l’ex designatore degli arbitri, Rocchi. Nel frattempo, lo stop di alcuni sponsor potrebbe aggravare ulteriormente la situazione finanziaria dell’ente, che si trova a dover affrontare diverse criticità legate alle recenti tensioni nel mondo arbitrale.

? Cosa scoprirai Chi sono i soggetti che hanno parlato con Rocchi a San Siro?. Come influirà il ritiro degli sponsor sul bilancio della Federcalcio?. Perché gli inquirenti indagano sugli addetti arbitri di Lazio e Inter?. Cosa emergerà dalle intercettazioni raccolte dal magistrato Ascione?.? In Breve Rischio buco di bilancio per 60 milioni a causa del possibile ritiro degli sponsor.. Indagini del magistrato Ascione su Gervasoni e possibili intercettazioni nel settore arbitrale.. Ricerca di contatti tra Rocchi e Pinzani o Schenone dopo l'incontro di San Siro.. Inquirenti analizzano i fatti avvenuti negli spogliatoi di San Siro il 2 aprile.. Il comitato nazionale dell’Aia si riunisce martedì alle ore 19.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi arbitri: rischio buco di 60 milioni e possibile commissario Notizie correlate Calcio in crisi: rischio esclusione UEFA e buco da 300 milioni? Cosa sapere Rischio esclusione UEFA per i club italiani dopo le dimissioni di Gravina. Leggi anche: Konecta: 6 milioni di buco, 856 posti a rischio