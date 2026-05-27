Il difensore della Juventus potrebbe lasciare il club, con l'interesse di club di Premier League e del Bayern Monaco, che valuta la possibilità di inserire la carta Kim nel futuro trasferimento. Secondo un dirigente, potrebbe essere necessario cedere uno dei giocatori più importanti per coprire le perdite derivanti dall'eliminazione dalla Champions League. La trattativa tra le parti è ancora in corso, senza conferme ufficiali sui dettagli.

Il futuro di Gleison Bremer potrebbe essere lontano dalla Juventus. Damien Comolli, in un incontro con i media per fare il bilancio della stagione, ha parlato della necessità di cedere qualche giocatore in più per rientrare dalle perdite imposte dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. I riflettori si sono accessi soprattutto sul difensore brasiliano, uno dei pezzi pregiati della rosa che qualche settimana fa aveva evidenziato l’ambizione di vincere qualche titolo prima possibile. Bremer non è intoccabile. Spalletti lo ritiene un pezzo importate della squadra, ma il suo modo di difendere non sempre si sposa bene con altre richieste del tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, Bremer si allontana. Non solo la Premier, il Bayern ha la carta Kim da giocare

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MILAN-JUVE, Bremer sostituisce Spalletti in conferenza stampa: non è una stagione positiva

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