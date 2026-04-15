La Juventus si prepara a una possibile partenza di Bremer, puntando su Kim come alternativa. Il difensore coreano, attualmente al Bayern, è al centro di trattative condotte da un consulente noto nel settore. La società ha deciso di muoversi in anticipo per rafforzare la linea difensiva, valutando diverse opzioni di mercato. La questione rimane aperta, mentre si intensificano i contatti tra le parti coinvolte.

C’è anche Kim, l’imperatore del Napoli di Spalletti, tra i nomi del "mercato ambizioso della Juventus" pensato dall’ad Damien Comolli. Alla Continassa non tira aria di rivoluzioni, bensì di colpi mirati per alzare la qualità e la personalità della squadra. Da Alisson (Liverpool) in porta all’attacco, almeno un rinforzo per reparto. In difesa la Juventus ha puntato i radar su un “vecchio pallino”, uno dei protagonisti dello scudetto azzurro 2023 dell’allenatore bianconero. Il coreano è il grande sogno in caso di sacrificio di Gleison Bremer, sempre più corteggiato dai club di Premier. Riunire il centrale del Bayern e Spalletti è un’idea affascinante e ambiziosa, in perfetto stile Comolli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parte Bremer? La Juve si tutela con Kim: l'intreccio di mercato

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