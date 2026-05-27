Jovanotti trasforma il rientro dalle prove in un' epica pedalata romagnola | Musica per gli occhi

Dopo una settimana di prove in Emilia-Romagna, un noto artista ha deciso di tornare a casa in bicicletta. La pedalata è stata lunga e accompagnata da commenti positivi sui social, dove ha condiviso immagini del percorso. L’evento ha attirato l’attenzione dei fan e dei passanti, che hanno riconosciuto l’artista durante il tragitto. Nessun altro dettaglio è stato comunicato, né sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali.

Non è un semplice ritorno a casa, è un manifesto di vita a colpi di pedale. Dopo una settimana intensa di prove a Castrocaro in vista del prossimo attesissimo tour, Jovanotti ha scelto il modo più "lorenziano" possibile per rientrare nella sua Toscana: in sella. Martedì mattina, dopo una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)

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