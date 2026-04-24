In Campidoglio è stato presentato il Jova Giro, un evento ideato dal cantautore per promuovere la scoperta del Sud Italia attraverso una serie di pedalate. L’iniziativa coinvolge diversi percorsi e mira a valorizzare le zone meno conosciute della regione. La manifestazione si svolge con il supporto di enti locali e prevede tappe in varie località, partendo dalla capitale.

Tutte le strade portano a Roma e, a quanto pare, hanno origine da essa: persino quelle della musica. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è nato e cresciuto tra le vie della Capitale; anche per questo, ha deciso di rendere la città il punto di partenza e, contemporaneamente, il traguardo della sua nuova iniziativa, il Jova Giro. Si tratta di un percorso itinerante che collegherà e varie location del Jova Summer Party 2026-L’Arca di Loré e che, al tempo stesso, si snoderà come un vero e proprio viaggio attraverso il centro-sud della nostra penisola, diventando un evento nell’evento. L’idea è nata dopo il successo del bike concert dello scorso luglio, dedicato a soli cinquemila ciclisti, e si è sviluppata in quella che si prospetta come un’esperienza immersiva per i fan e per lo stesso cantautore.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Presentato in Campidoglio il Jova Giro, l’iniziativa di Jovanotti per riscoprire il Sud Italia, una pedalata alla volta

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